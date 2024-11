Kyrgios, ritorno ufficiale: giocherà a Brisbane, ecco le date

"Non mi sentivo così bene da due anni". Basta questa frase per capire quanto il tennis sia mancato a Nick Kyrgios, che tra 2023 e 2024 ha giocato una sola partita (persa nettamente contro il cinese Wu, attuale numero 407 del mondo) a causa di una serie di infortuni che non gli hanno dato pace. In questo periodo ha comunque trovato il modo di far parlare di sé grazie al suo ruolo di commentatore, soprattutto per le critiche a Jannik Sinner sul caso doping. L'australiano, famoso nel circuito per il suo stile di gioco fuori dagli schemi, ha detto di voler essere al meglio per lo Slam casalingo, gli Australian Open (il cui campione in carica è Sinner, che aspetta di conoscere il suo avversario per le semifinali delle ATP Finals), ma non sarà questo il torneo che ufficializzerà il suo ritorno in campo. Infatti Kyrgios ha annunciato che tornerà a giocare nel circuito Atp al Brisbane International, torneo 250 australiano (vinto da Nick nel 2018) in programma tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, una delle primissime competizioni della stagione 2025.