Kalinskaya sui social: “A casa con le mie ragazze”. Arriva il like di Sinner

Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci di una possibile crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya ma non è passato inosservato l'ultimo gesto dell'azzurro sui social. Mentre il numero uno al mondo è impegnato con le Atp Finals di Torino , la 25enne moscovita, che ha smesso di seguirlo sui social, si trova a Miami. Per molti questa distanza è stata solo un'ulteriore conferma dei recenti problemi della coppia.

Il like di Sinner

Il giorno dopo il successo contro Medvedev, che ha consolidato la sua prima posizione del girone, Jannik Sinner si è dedicato agli allenamenti prima di affrontare Ruud in semifinale. Intanto Anna ha passato una serata tutta al femminile, come pubblicato da lei sui social. La 25enne moscovita ha condiviso delle foto in compagnia di altre ragazze in cui posa seduta al tavolo e abbracciata, immagini che hanno ricevuto anche il mi piace di Jannik Sinner che, al contrario di Anna, non ha mai smesso di seguire la tennista sui social.