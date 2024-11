Bjk Italia-Giappone diretta, segui LIVE Paolini e le azzurre. Tennis oggi

MALAGA (SPAGNA) - Al via la fase finale della Billie Jean King Cup . L' Italia, capitanata da Tathiana Garbin , sfida il Giappone ai quarti di finale. Si parte con la prima sfida del singolare tra Elisabetta Cocciaretto ed Ena Shibahara , al quale seguirà il secondo match con Jasmine Paolini protagonista contro Moyuka Uchijima . Se dovesse persistere la parità dopo i due incontri sarà la partita del doppio a decidere chi tra azzurre e nipponiche si qualificherà alla semifinale . Segui la diretta della giornata .

Italia-Giappone 0-0 LIVE

12:29

Cocciaretto-Shibahara 2-3 (6-3, 4-6): c'è il break della giapponese!

Ena strappa il servizio all'azzurra, complice un gratuito di dritto e, soprattutto, due doppi falli nel game. Match in salita per Elisabetta.

12:27

12:25

Cocciaretto-Shibahara 2-2 (6-3, 4-6)

La giapponese è più aggressiva, concede un solo 15 all'azzurra e si riporta in parità.

12:21

Cocciaretto-Shibahara 2-1 (6-3, 4-6)

Elisabetta incisiva con il servizio: concesso un solo 15 alla giapponese. Azzurra di nuovo avanti nel terzo set.

12:17

Cocciaretto-Shibahara 1-1 (6-3, 4-6)

La giapponese sfrutta al meglio il servizio e tiene a 30 il turno di battuta. Da menzionare il lob di Elisabetta per il punto del 15-30.

12:13

Cocciaretto-Shibahara 1-0 (6-3, 4-6)

L'azzurra apre il secondo parziale del match chiudendo a 30 il suo turno di battuta.

12:11

Cocciaretto-Shibahara, al via il terzo e decisivo set

Inizia il terzo e decisivo parziale con l'azzurra al servizio.

12:04

+++ Shibahara vince il secondo set contro Cocciaretto +++

La giapponese chiude il secondo parziale con il punteggio di 6-4 dopo un'ora e 53' di partita. Il Giappone riequilibra così le sorti del primo match del singolare.

12:00

Cocciaretto-Shibahara 4-5 (6-3): c'è il break della giapponese

La giapponese vola rapidamente sul 40-15 guadagnosi due palle break: la prima non va a segno, la seconda è quella buona. Ora Ena serve per il set.

11:56

Cocciaretto-Shibahara 4-4 (6-3): la giapponese annulla due palle break

Ottavo game incredibile: Elisabetta vola sul 40-15 costruendosi due palle break. Entrambe vengono però annullate da Ena complice anche un gratuito dell'azzurra. Ancora una volta ai vantaggi, l'azzurra sbaglia il rovescio consentendo all'avversaria di raggiungerla ma che peccato.

11:51

Cocciaretto-Shibahara 4-3 (6-3): l'azzurra annulla due palle break

Sotto 40-30, Elisabetta annulla la prima palla break alla giapponese e porta il game ai vantaggi. Qui spreca due palle per il 4-3, annulla una seconda palla break poi chiude il game con un rovescio in cross dopo un faticosissimo scambio. Italia avanti!

11:40

Cocciaretto-Shibahara 3-3 (6-3)

Turno di battuta complicato per la giapponese che, avanti 40-15, si fa raggiungere dall'azzurra che sfrutta due regali della nipponica. Ancora una volta ai vantaggi, Ena mette dentro la prima vincente e ristabilisce l'equilibrio nel set.

11:34

Cocciaretto-Shibahara 3-2 (6-3)

L'azzurra tiene il servizio concedendo un solo 15 alla giapponese (quinto doppio fallo).

11:30

Cocciaretto-Shibahara 2-2 (6-3)

Game a zero per la giapponese che sfrutta il servizio: ristabilita la parità nel set.

11:27

Cocciaretto-Shibahara 2-1 (6-3)

Game complicato per Elisabetta che, sopra 40-30, si fa raggiungere dalla giapponese: ai vantaggi però l'azzurra è cinica e trasforma un gran dritto sullo slice della giapponese confermando il break.

11:21

Cocciaretto-Shibahara 1-1 (6-3): c'è il controbreak dell'azzurra!

Sopra 40-15, l'azzurra si guadagna due palle break, entrambe annullate dalla giapponese. Ai vantaggi Elisabetta ne ha una terza, trasformata con un rovescio lungolinea da applausi. Parità nel secondo parziale.

11:16

Cocciaretto-Shibahara 0-1 (6-3): c'è il break della giapponese!

Avanti 40-15, Elisabetta si fa sorprendere dalla giapponese che vince due punti consecutivi portando il game ai vantaggi: qui si guadagna la prima palla break del secondo set, strappando immediatamente il servizio all'azzurra.

11:12

Cocciaretto-Shibahara, al via il secondo set

Si riparte con l'azzurra in vantaggio e al servizio.

11:06

+++ COCCIARETTO VINCE IL PRIMO SET! VANTAGGIO ITALIA! +++

L'azzurra strappa il servizio alla giapponese e vince il primo set della sfida: 6-3 il punteggio dopo 54' di gioco. Italia in vantaggio!

11:02

Cocciaretto-Shibahara 5-3, l'azzurra annulla tre palle break

La giapponese si guadagna una palla break sul 40-30, annullata da Elisabetta con un eccezionale dritto. Ai vantaggi annulla anche la seconda palla break (ottima prima) e la terza (dritto in corsa senza paura). Dopo sette tentativi e un game lunghissimo durato ben 17 minuti, Elisabetta vola sul 5-3!

10:46

Cocciaretto-Shibahara 4-3

Sotto 40-30, l'azzurra porta il game ai vantaggi con un meraviglioso rovescio lungoriga. La giapponese vince però due punti consecutivi, un ace e un dritto vincente, dimezzando lo svantaggio.

10:41

Cocciaretto-Shibahara 4-2

La giapponese vola sul 40-0 guadandosi tre palle break, tutte annullate dall'azzurra (l'ultima con l'ace). Ai vantaggi e al terzo tentativo Elisabetta conferma il break e vola sul 4-2.

10:33

10:32

Cocciaretto-Shibahara 3-2: c'è il break dell'azzurra!

La marchigiana strappa il servizio alla giapponese: sopra 40-0, Cocciaretto si guadagna tre palle break. La prima viene annullata dalla Shibahara ma sulla seconda seconda non può nulla (volée in rete).

10:29

Cocciaretto-Shibahara 2-2

Game a zero per Elisabetta che ristabilisce l'equilibrio nel primo parziale del match.

10:25

Cocciaretto-Shibahara 1-2

La giapponese tiene il turno di battuta a 15 e si riporta in vantaggio. Poco incisiva la marchigiana in risposta.

10:23

Cocciaretto-Shibahara 1-1

Ottimo game dell'azzurra che sfrutta il servizio per riportarsi in parità: concesso un solo 15 alla giapponese.

10:17

Cocciaretto-Shibahara 0-1

La giapponese si aggiudica il game di apertura tenendo il servizio a 30. L'azzurra, sotto 40-0, si era portata fino al 40-30 poi Ena sfrutta il servizio muovendo per prima il punteggio nel set.

10:15

Cocciaretto-Shibahara, si parte

Inizia il match con la giapponese al servizio.

10:12

Cocciaretto-Shibahara, ci siamo quasi

Sarà la giapponese ad aprire il match al servizio.

10:09

Italia-Giappone, che attesa: ora il riscaldamento

Fari puntati su Elisabetta Cocciaretto ed Ena Shibahara, in campo per il riscaldamento. Cresce l'attesa per l'inizio dei quarti di finale alla Billie Jean King Cup.

10:05

Italia-Giappone, è il momento degli inni nazionali

Si parte con il 'Kimi ga yo', inno nipponico, poi l'inno di Mameli.

10:03

Italia-Giappone, ci siamo: giocatrici in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accolte dagli applausi del pubblico.

10:00

Cocciaretto-Shibahara, che attesa

Ancora pochi minuti e avrà inizio la sfida tra l'azzurra e la giapponese.

9:55

9:50

Italia-Giappone, la Cocciaretto all'assalto dell'1-0

L'incontro tra Elisabetta e la Shibahara potrebbe essere fondamentale per la qualificazione delle azzurre, visto che la seconda partita vedrà in campo le numero 1, Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima.

9:40

Cocciaretto-Shibahara, i precedenti

Primo confronto diretto tra l'azzurra e la nipponica, giunta nel circuito maggiore proprio in questa stagione.

9:35

Billie Jean King Cup, Italia-Giappone: il programma

Prima sfida singolare: Cocciaretto-Shibahara

Seconda sfida singolare: Paolini-Uchijima

Eventuale sfida doppio: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama (la coppia del Giappone potrebbe variare)

9:30

Billie Jean King Cup, Italia-Giappone: i precedenti

Primo incrocio assoluto tra le due nazionali nella competizione femminile, anni fa nota come Fed Cup.

9:25

Italia, Cocciaretto in campo

Sarà Elisabetta Cocciaretto a sfidare la giapponese Ena Shibahara nella prima partita del singolare.

9:15

Billie Jean King Cup, dove vedere Italia-Giappone

La diretta tv del quarto di finale tra azzurre e nipponiche alla Billie Jean King Cup 2024 di tennis sarà visibile su SuperTennis HD mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Malaga, Spagna