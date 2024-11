Diretta convocati Coppa Davis Italia, la conferenza delle Atp Finals di Binaghi LIVE

Inviato a Torino - Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato oggi a Torino i convocati per la Coppa Davis a Malaga e ha fatto un bilancio sulle Atp Finals , che si concluderanno con l'attesissima finale Sinner-Fritz in programma oggi alle 18. Per Jannik sarebbe il primo trofeo vinto in Italia . Gli azzurri che difenderanno l'insalatiera in Spagna sono Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto, erano i cinque annunciati. Cobolli è stato frenato da un problema alla spalla. Segui la conferenza stampa in tempo reale con noi.

16:14

Volandri sui convocati della Davis: "Chi giocherà lo farà per il gruppo"

"Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all'interno di un ciclo, che ad ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi". Così il capitano della Coppa Davis Filippo Volandri commenta le convocazioni in vista delle Finali di Malaga. "Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione totale perché sanno di essere tutti indispensabili all'interno di questo percorso. Chi scenderà in campo lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati. Per questo il nostro obbiettivo è mantenere il più a lungo possibile la nostra posizione ai vertici del tennis mondiale", ha aggiunto.

15:59

Fritz e Sinner si sono allenati, meno due ore alla finale

Mancano due ore alla finale tanto attesa. Fritz e Sinner si sono già allenati, il primo a scendere in campo è stato l'americano, seguito da Jannik.

15:44

Terminata la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa di chiusura delle Finals del presidente della Fitp Angelo Binaghi.

15:31

Binaghi: "Gli ascolti del tennis straordinari, il paragone con il calcio"

“Gli ascolti del tennis rispetto al calcio? Quando vado a Parigi o a New York i presidenti di federazione mi chiedono come sia possibile questo miracolo italiano. Il paragone con il calcio è stimolante. Non dobbiamo morire per forza calciofili. L’ambizione è che il tennis diventi il primo sport praticato in Italia. Sull’aspetto specifico sono rimasto sorpreso, ma mi hanno spiegato che sono numeri straordinari: il calcio ha fatto il 30% su Rai1, noi abbiamo fatto il 12% con un incontro in cui Sinner era già qualificato. Ma il calcio partiva da una base più alta, noi dal 5% prima della partita. La prova del fuoco ci sarà se un giorno andremo noi su Rai Uno con un match importante, e il calcio su Rai Due con un match con risultato già acquisito”.

15:24

Il sindaco di Torino Lo Russo: "Vogliamo tenere le Finals a Torino per altri 5 anni"

Il Sindaco di Torino Lo Russo: “Noi giochiamo per vincere non per perdere o pareggiare, quindi detto francamente, avremmo dimostrato non a parole, ma con tanta concretezza ed esperienza, che l’evento funziona. E questo ci tiene nell’ottica di continuare a Torino per altri cinque anni. Noi possiamo lavorare sulle infrastrutture del tennis, non solo sulla capienza del palazzetto, ma anche su una potenziale riconfigurazione di assetti, come il Fan Village, che quest'anno è di grande livello e qualità. Ci sono tutte le condizioni perché Torino possa essere ancora la città ospitante. Poi deciderà l'Atp, noi ce la mettiamo tutta”.

15:15

Il Sindaco di Torino Lo Russo: "Prima di spostare le Finals..."

Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo avverte il presidente della Fitp: "Caro Binaghi prima di portare le Atp Finals da qualche altre parte, dovrei vedertela con me, Cirio e la tua vicepresidente federale Appendino". E poi annuncia: "Sinner sarà cittadino onorario di Torino".

14:57

L'Italia della Davis già a Malaga, oggi in campo: manca solo Sinner...

A Malaga oggi scenderà in campo per la prima volta anche l’Italia di capitan Volandri: appuntamento alle ore 16 sul Centrale del Carpena e poi via verso il Palacio de la Aduana, sede del Museo di Malaga, dove si terrà la cena di gala con tutte le squadre presenti. Assente giustificato Jannik Sinner, ancora impegnato nelle ultime fasi del Masters di fine anno a Torino. L’Italia farà il suo debutto giovedì 21 alle ore 17 contro l’Argentina, prima tappa verso la difesa del titolo vinto l’anno scorso dopo un digiuno di 47 anni.

14:46

Lo spoiler di Bolelli

Poco prima dell'annuncio del presidente Binaghi e del post della Fitp che ufficializzava i convocati della Coppa Davis, Simone Bolelli ha spoilerato tutto con una foto sui social.