Alcaraz è già a Malaga: la gag sull'hotel con Nadal fa impazzire la Spagna

Mentre l'Italia aspetta Sinner, la Spagna si è riunita a Malaga per la Coppa Davis. Anche Carlos Alcaraz si è infatti aggregato ai compagni dopo le Atp Finals, che l'hanno visto uscire di scena nella fase a gironi dopo due sconfitte e la sola vittoria con Rublev. Il classe 2003 sarà sicuramente in campo contro l'Olanda, mentre nel primo allenamento domenicale è attesa la presenza di Rafael Nadal, pronto a testare la sua condizione in vista dell'esordio.