Sinner, la cifra incassata nel 2024 è pazzesca: di quanti milioni supera Alcaraz

TORINO - Tutti in piedi per Jannik Sinner . Il trionfo ottenuto alla Finale di Torino senza perdere neanche un match sono la ciliegina su una stagione ricca di soddisfazioni. Sinner ha fatto il pieno, 5 vittorie in 5 partite , ha ricevuto un assegno finale 4.600.000 euro , a cui va sommato il bonus di 2.273.200 per essere stato il migliore tennista della manifestazione.

Sinner, un 2024 d’oro

Nel 2024 Jannik Sinner ha trionfato in otto tornei, tra cui due Slam. Il primo titolo è arrivato agli Australian Open dove Sinner ha battuto in finale Daniil Medvedev. Poi sono arrivate le vittorie a Miami, all’Open di Rotterdam e ad Halle dove il tennista italiano ha ottenuto il suo primo titolo ATP sull’erba. Il successo a Cincinnati ha preceduto di qualche settimana il trionfo nel secondo Slam della stagione negli US Open, dove ha vinto in finale contro Taylor Fritz. Nell’ultima parte della stagione, Sinner ha vinto anche agli Shanghai Masters battendo in finale la leggenda Novak Djokovic. Ieri l’ultimo successo alle Finals, contro lo statunitense Taylor Fritz, già battuto agli US Open.

Sinner, un montepremi da sogno

Alla fine, sommando ai premi del circuito Atp quelli del Six Kings Slam dell’Arabia Saudita,il tennista italiano ha conquistato quindici milioni di euro, senza contare ovviamente il resto degli introiti generati dalla numerose sponsorizzazioni. Soltanto nell’ultimo torneo - alle Finals di Torino - Sinner ha guadagnato un montepremi di sei volte superiore a quello incassato da Carlos Alcaraz che alla fine della settimana scorsa ha ricevuto un assegno di 727.500 dollari.