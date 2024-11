Binaghi: "Sinner è un fenomeno ma la vera sorpresa è Paolini"

Le parole di Binaghi su Sinner

Binaghi inizia parlando di Sinner: "Non è condizionabile in nessun modo, riesce a trarre energia positiva da qualsiasi situazione. Non è stato condizionato dal caso doping e da questo incidente che gli sta tormentando la vita. Spero che nei prossimi mesi abbia il suo epilogo positivo in modo definitivo. Nonostante questo, ha fatto un anno straordinario: ha vinto due Slam, ha vinto le Finals, è il numero 1 del mondo e lo resterà ancora per tanto tempo. Cosa vogliamo chiedergli di più? Jannik non si pone limiti. Questo è il momento migliore in assoluto per il tennis italiano. È un momento straordinario. Questa settimana abbiamo visto il numero 1 del mondo italiano premiato in Italia durante la più grande manifestazione indoor del tennis mondiale da un presidente ATP italiano. Cosa dobbiamo fare di più per consacrare questo momento come irripetibile? Dobbiamo cercare di essere realisti, ma dobbiamo anche tenere i piedi per terra. Nello sport c'è sempre un avversario che vuole vincere. Non sempre andrà così. Intanto godiamoci questi grandi successi."

Binaghi e Paolini

Binaghi ci tiene ad omaggiare i successi portati a casa dalla giovane Paolini: "Jasmine Paolini è la vera grande sorpresa di quest'anno del tennis italiano. Siamo in una semifinale mondiale, la Polonia di Iga Swiatek è una gran brutta bestia, però nelle gare a squadre i valori spesso si riescono a sovvertire. Oltre alle cose incredibili che ha fatto Jannik Sinner, la vera sorpresa dell'anno è rappresentata dai successi di Jasmine Paolini, in singolare e nel doppio con Sara Errani."

Anche per lei c'è un ultimo obiettivo stagionale da inseguire: la Billie Jean King Cup, la versione femminile della Coppa Davis.