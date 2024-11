Nadal e Alcaraz realizzano il sogno di un piccolo tifoso: l'incontro emozionante

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz continuano a preparare l'esordio nelle Final Eight di Coppa Davis . La Spagna , Paese ospitante, aprirà nei quarti di finale contro l' Olanda l'edizione 2024 della competizone mondiale a squadre in programma dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martina Carpena di Malaga . Una partita speciale per la squadra capitanata da David Ferrer che sta per salutare il suo tennista più vincente. Rafa ha l'obiettivo di lasciare il tennis giocato con un trionfo e di conquistare il suo quinto titolo nella storia del torneo.

Nadal e Alcaraz realizzano il sogno di un giovane tifoso

Al termine della sessione di allenamento Nadal e Alcaraz hanno realizzato il sogno di Perico, un giovane tifoso malato di osteosarcoma che ha potuto incontrare i suoi idoli grazie alla Fondazione Pequeno Deseo. "È stata una sorpresa per me, del tutto inaspettata. L'ho adorato - le sue parole -. Ho visto Carlos Alcaraz e Rafa Nadal e ho pensato che stesse per succedere qualcosa. Ho chiacchierato con tutti loro. So che è difficile - ha aggiunto -, ma vorrei diventare un tennista professionista. Tutti lo vorrebbero, ma per questo devi lottare molto".