Berrettini e Musetti, che siparietto in Coppa Davis: “In palestra con la cassa da rapper”

MALAGA - Si è svolta la conferenza dell'Italia in Coppa Davis, con la squadra capitanata da Filippo Volandri che si prepara per l'esordio in programma giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17, contro l’Argentina. È stata l'occasione per parlare delle strategie e della stagione fin qui, ma anche per qualche battuta con un simpatico siparietto tra Berrettini e Musetti.