Coppa Davis, Nadal giocherà il singolare con Van de Zandschulp

Dalla Spagna sono sicuri: Rafael Nadal giocherà il singolare in Coppa Davis. Come anticipato dal quotidiano AS, il campione spagnolo, che si ritirerà al termine della competizione in programma dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martina Carpena di Malaga, aprirà la sfida con l'Olanda a partire dalle ore 17 in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione. Il 22 volte campione Slam affronterà nella prima partita il numero 80 del mondo Botic Van de Zandschulp, contro cui ha vinto entrambi i precedenti andati scena nel 2022 al Roland Garros e Wimbledon. A seguire, scenderanno in campo i numeri uno delle rispettive nazioni: Carlos Alcaraz contro Tallon Griekspoor prima dell'eventuale doppio per cui si attendono le scelte ufficiali del capitano spagnolo David Ferrer.