Musetti e il gesto inatteso verso Nadal: cosa ha fatto prima della Davis a Malaga

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere l'esordio dell' Italia nelle Final Eight di Coppa Davis . La squadra capitanata da Filippo Volandri debutterà giovedì nei quarti di finale contro l'Argentina . L'obiettivo di Jannik Sinner e compagni è quello di riconfermarsi ancora campioni sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga dopo il titolo conquistato lo scorso anno. In attesa del numero uno al mondo, gli azzurri hanno già iniziato a testare i campi: questa mattina si è infatti svolto l'allenamento che ha visto protagonisti Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini , autori anche di un simpaitco siparietto durante la conferenza stampa .

Musetti celebra l'ultimo ballo di Nadal

Durante l'allenamento, Musetti ha sfoggiato una maglietta celebrativa per omaggiare Rafael Nadal, che proprio a Malaga darà il suo addio al tennis professionistico. Il tennista carrarino ha anche aggiornato la sua immagine del profilo di Instagram con il simbolo che ha reso noto il marchio dello spagnolo in tutto il mondo. Sale dunque l'attesa per vedere all'opera il 22 volte campione Slam, che si prepara a scendere in campo nella sfida che aprirà questa edizione della Coppa Davis.