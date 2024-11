Nadal non si trattiene durante l'inno: la reazione e le lacrime prima della Coppa Davis

Nemmeno un posto libero al Palacio de Deportes José Maria Martina Carpena di Malaga per assistere a quella che potrebbe essere l'ultima apparizione in singolare di Rafael Nadal , che ha annunciato il ritiro al termine delle Final Eight di Coppa Davis . Dopo l'indiscrezione uscita in mattinata , è arrivata anche l'ufficialità della scelta del capitano David Ferrer di schierare il 22 volte campione Slam nella partita che apre la sfida tra Spagna e Olanda . Rafa si prepara dunque ad affrontare Botic Van de Zandschulp sostenuto dal suo pubblico .

Nadal, l'emozione durante l'inno

Accolto dal calore della sua gente all'ingresso in campo, Nadal non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'inno nazionale. Un momento toccante che ha dato ufficialmente il via all'edizione 2024 della Coppa Davis. Dopo il consueto momento degli inni nazionali, è stato osservato anche un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Spagna.