Jasmine Paolini e la foto che aspettava da una vita: "Grazie di tutto"

Jasmine si è fatta "la" foto

Con un post sul profilo ufficiale la FederTennis 'annuncia': "La notizia che tutti aspettavamo: Jasmine è finalmente riuscita a farsi *la* foto", post accompagnato dallo scatto che finalmente immortala Paolini abbracciata con il suo idolo Rafa Nadal, in campo per Spagna-Olanda di Coppa Davis e che chiuderà qui la sua gloriosa carriera.

La dedica per Rafa

A corredo, la sentita dedica proprio da parte di Jasmine a Rafa Nadal: “Rafael, sei stato una vera ispirazione per me e per gli appassionati di sport di tutto il mondo. La tua grinta, la tua passione e il tuo cuore in campo ci hanno regalato tanti momenti indimenticabili. Ti auguro tutto il meglio mentre chiudi questa incredibile carriera e ti avvii verso il tuo prossimo capitolo, che possa essere pieno di gioia, salute e successo come tu li hai dati a tutti noi!!! Grazie di tutto, leggenda!”