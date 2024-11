Italia-Slovacchia, finale BJK Cup con Paolini: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per il secondo anno consecutivo, l'Italia giocherà la finale della Billie Jean King Cup. Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, hanno sconfitto per 2-1 la Polonia nella semifinale andata in scena sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Dopo il successo di Lucia Bronzetti su Magda Linette e la sconfitta di Jasmine Paolini al terzo set contro la numero 2 del mondo Iga Swiatek, a decidere la sfida è stato il successo della coppia d'oro Errani/Paolini contro le polacche Swiatek/Kawa. In quella che sarà la settima finale della storia della competizione, l'Italia affronterà la Slovacchia, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Gran Bretagna.