Nadal e il discorso da brividi: la sorella e la moglie piangono in diretta

ROMA - Un emozionato Rafael Nadal ha chiuso la carriera con una sconfitta in Coppa Davis, dopo che la Spagna è stata eliminata dall'Olanda per 2-1 nei quarti di finale a Malaga. Ha vinto però l’emozione: in campo, sugli spalti, davanti alla tv. Proprio sugli spalti, ieri, le lacrime hanno trovato spazio. Visibilmente commosse la mamma, la sorella e la moglie di Rafa. Anche per loro si chiude una parte importante della loro vita.