Tathiana Garbin si commuove dopo il trionfo in BJK Cup: il ricordo della malattia è ancora fresco

l'Italia di tennis femminile è sul tetto del mondo dopo il trionfo in Billie Jean King Cup . La squadra azzurra, composta da Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, ha battuto in finale la Slovacchia per 2-0 . Un successo storico che la capitana Tathiana Garbin ha celebrato in conferenza stampa.

Garbin, il trionfo e il ricordo della malattia

"Dedico questa coppa alle mie ragazze straordinarie - le parole della capitana azzurra - che si sono messe a disposizione e hanno portato avanti dei valori enormi. Chiaramente tutte vogliono giocare, quindi ancora maggiore è lo spirito di squadra". Momento emozionante poi mentre parla della sua malattia, quel raro tumore per cui ha subito due operazioni proprio lo scorso anno: "Una dedica però va anche a chi mi ha guarito, a tutte le persone che lavorano in ospedale. Mi emoziono tutte le volte che ne parlo e tendenzialmente non ne parlo per non emozionarmi. A tutte le persone che ci sono vicine, grazie. E alle mie ragazze: lavorate ogni giorno per conquistare i propri sogni, raggiungendo i propri limiti. Ma godetevi il viaggio". Infine sulla Coppa Davis: "Vogliamo che ci siano due coppe in Italia, faremo il tifo per i ragazzi di Davis. Le ragazze guardano tutti i match e anch'io, che sono una grande sostenitrice di Filippo, lo faccio. Abbiamo la lounge accanto alla loro, ogni tanto facevano invasione e venivano a giocare alla playstation con noi".