Coppa Davis, Italia-Argentina: chi contro Sinner? Ecco le scelte di Coria

Facciamo un punto, e poi tutto sul doppio. Potrebbe essere questo il mantra della Selección argentina in vista del quarto di finale di Coppa Davis contro l’Italia. Il Sinner visto a Torino, in generale la versione 2024, fa paura all’albiceleste. Strappare il pass per la semifinale passando solo dai singolari sarebbe un’impresa storica, in un pomeriggio che li vedrà sfavoriti è decisamente più realistico sognare un trionfo in doppio. D’altronde, con il format attuale che dal 2019 prevede due singolari e un doppio, i colpi di scena sono una costante: nessuna squadra può sentirsi al sicuro. Davanti a sé il capitano Guillermo Coria (ex numero 3 del mondo) avrà due strade: provare ad arrivare al doppio o puntare subito al colpo grosso. Per capire meglio, bisogna fare un passo indietro al girone giocato a Manchester a settembre. La configurazione dei singolaristi è la stessa di oggi: Sebastian Baez come numero 1, seguito da Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. In quell’occasione, Coria seguì le gerarchie del ranking per l’esordio contro il Canada, ma arrivò un ko per 2-1. Da lì, la svolta: Baez, in difficoltà sulle superfici rapide e non al top sul piano atletico, venne sostituito da Etcheverry, una scelta che ha portato alle vittorie su Finlandia e Gran Bretagna e al conseguente passaggio alle Final Eight.