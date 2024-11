Usa-Australia diretta, segui la Coppa Davis LIVE: tennis oggi a Malaga

STATI UNITI-AUSTRALIA, IL LIVE

12:06

Game a zero anche per Shelton: 1-6, 6-4, 5-5

Nessuna esitazione anche per Shelton al servizio: nessun punto per Kokkinakis.

12:03

Errori di Shelton: 1-6, 6-4, 4-5

Shelton troppo morbido in questo game, vinto facilmente a zero da Kokkinakis.

12:01

La battaglia degli ace: 1-6, 6-4, 4-4

Ancora un ace per Shelton che si aggiudica il game: il conteggio degli ace è ora 16-13 per l'americano.

11:57

Kokkinakis vince il game: 1-6, 6-4, 3-4

Kokkinakis sempre molto concentrato al servizio: 4-3 per l'Australia nel terzo set.

11:53

Grande equilibrio ora: 1-6, 6-4, 3-3

Shelton lascia un punto a Kokkinakis e vince il sesto game del terzo set.

11:50

Kokkinakis serve alla perfezione: 1-6, 6-4, 2-3

Nessun punto per Shelton con Kokkinakis al servizio in questo game.

11:48

Stati Uniti-Australia 1-6, 6-4, 2-2

Terzo set nel segno dell'equilibrio: Shelton tiene il servizio.

11:43

Kokkinakis con l'ace: 1-6, 6-4, 1-2

Ancora un ace per Kokkinakis che si aggiudica il terzo game del terzo set: il conto degli ace è di 11-11 finora.

11:40

Shelton con brivido: 1-6, 6-4, 1-1

Stavolta è Shelton a dover annullare una palla break prima di vincere il game.

11:34

Kokkinakis annulla due palle break: 1-6, 6-4, 1-0

Shelton sciupa due palle break consecutive in apertura di terzo set, tentando anche un colpo incredibile con la palla che gli passa tra le gambe e che però finisce lunga: Kokkinakis si aggiudica il primo game.

11:26

+++SHELTON VINCE IL SECONDO SET 6-4+++

Shelton annulla una palla break a Kokkinakis e poi vince il secondo set mettendo a segno un ace: 1-6, 6-4 il punteggio dell'incontro. Si gioca da un'ora e 8 minuti.

11:21

Due ace di Kokkinakis: 1-6, 5-4

Due ace di Kokkinakis che conserva il servizio: superata l'ora di gioco. Ora Shelton andrà alla battuta per vincere il secondo set.

11:17

Shelton avanza: 1-6, 5-3

Shelton continua a mostrare bei colpi al contrario di quanto fatto nel primo set. Il conteggio degli ace è ora 8-6 per l'americano.

11:13

Kokkinakis non concede punti: 1-6, 4-3

Kokkinakis stavolta è infallibile con il servizio a favore e non lascia alcun punto a Shelton.

11:10

Shelton annulla quattro palle break: 1-6, 4-2

Game importante vinto da Shelton che commette un errore clamoroso a campo aperto, annulla tre palle break consecutive sullo 0-40, una quarta palla break ai vantaggi e poi si aggiudica un gioco combattuto. Kokkinakis vacilla.

11:04

Kokkinakis con un doppio fallo e un ace: 1-6, 3-2

Kokkinakis commette un doppio fallo ma poi mette a segno un ace e un ace "sporco" vincendo il suo secondo game del secondo set. Sono 6 gli ace dell'australiano e 3 quelli di Shelton finora. Uno a testa i doppi falli.

10:58

A Shelton il game ai vantaggi: 1-6, 3-1

Shelton soffre un po' stavolta, ma conserva il servizio ai vantaggi: Kokkinakis si sta risvegliando dopo un inizio di secondo set da incubo.

10:53

Kokkinakis reagisce: 1-6, 2-1

Kokkinakis evita ulteriori passi falsi e vince il suo primo game nel secondo set.

10:49

Shelton ora vola: 1-6, 2-0

Sempre meno incertezze per Shelton che si porta sul 2-0 con il servizio a favore.

10:47

Prove di riscatto per Shelton, c'è il break: 1-6, 1-0

Shelton prova a riscattarsi e apre il secondo set strappando il servizio a Kokkinakis che fa due punti.

10:41

+++KOKKINAKIS VINCE IL PRIMO SET 6-1+++

Il primo set si chiude nel modo peggiore per Shelton, con un doppio fallo di cui il secondo causato da un fallo di piede. Il primo set è durato appena 22 minuti.

10:38

Shelton combatte, ma Kokkinakis non cede: 1-5

Shelton dà qualche segnale di reazione, ma Kokkinakis tiene il servizio concedendo due punti all'americano.

10:33

Secondo break di Kokkinakis: 1-4

Shelton sempre più in difficoltà: perde ancora il servizio senza fare neanche un punto. L'americano è troppo contratto e commette tanti errori gratuiti.

10:31

Kokkinakis consolida il vantaggio: 1-3

Kokkinakis ha iniziato decisamente meglio di Shelton il match: l'australiano non commette errori e mantiene il servizio lasciando un solo 15 all'americano, decisamente nervoso in questa fase dell'incontro.

10:26

Break di Kokkinakis: 1-2

Shelton commette troppi errori stavolta: Kokkinakis ne approfitta e strappa il servizio allo statunitense.

10:23

La risposta di Kokkinakis: 1-1

Anche Kokkinakis è attento al servizio e si aggiudica il secondo game concedendo un solo punto all'avversario.

10:20

Shelton vince il primo game: 1-0

Shelton irresistibile al servizio: vince il primo game senza concedere punti a Kokkinakis e mettendo a segno un ace.

10:17

INIZIA IL MATCH

L'incontro inizia con l'americano Shelton al servizio.

10:11

Inizia il riscaldamento

Dopo il sorteggio con l'arbitro Hughes, che è una donna, Shelton e Kokkinakis iniziano il riscaldamento.

10:05

La presentazione delle due squadre

Le squadre di Stati Uniti e Australia sono entrate in campo al completo, con i due capitani, per la presentazione ufficiale e gli inni nazionali.

9:55

Usa e Australia, il programma degli altri match

Il secondo singolare tra Stati Uniti e Australia metterà di fronte l'americano Taylor Fritz e Alex De Minaur mentre il doppio, che potrà comunque essere cambiato dopo il secondo match, vedrà in campo Austin Krajicek e Raieev Ram contro gli australiani Matthew Ebden e Jordan Thompson.

9:45

La sfida tra i due capitani

La nazionale statunitense di tennis è guidata dal 46enne Bob Bryan, ex campione di doppio, mentre sulla panchina australiana c'è il 43enne Lleyton Hewitt, che è stato numero 1 del mondo in singolare per 80 settimane tra il 2001 e il 2003.

9:30

Stati Uniti e Australia in campo dalle 10

La sfida tra americani e australiani inizierà dalle 10 con il match tra lo statunitense Ben Shelton e l'australiano Thanasi Kokkinakis.

Martin Carpena Arena, Malaga