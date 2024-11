Musetti non cerca scuse dopo il ko: “C’è una cosa che mi fa male più di altre...”

"Proprio un brutto esordio". Lorenzo Musetti non accampa scuse: dopo il ko con Cerundolo , nella gara che ha aperto la sfida tra Italia e Argentina nei quarti di finale della Coppa Davis, i l tennista azzurro fa autocritica: "E' stata una partita iniziata per tutti e due con molta tensione. Il primo set poteva andare da entrambe le parti, poi lui è cresciuto. Io onestamente non sono riuscito a trovare confidenza con la palla, con la velocità del campo, ho avuto difficoltà che non ho saputo gestire e non sono riuscito a reagire".

Musetti: "Ora forza Sinner"

Musetti si è detto rammaricato per il risultato finale: "C'è molto dispiacere ovviamente da parte mia, ogni anno non riesco a trovare il mio miglior tennis e questo mi fa male. Sono stati due giorni di allenamento davvero buoni, avevo buone sensazioni e mi sentivo davvero maturo per scendere in campo oggi. Mi dispiace molto di non aver portato il punto alla squadra. Devo ringraziare il mio team perchè anche in questo brutto inizio di giornata sono riusciti a tenermi su di morale, e ora la cosa più importante è andare a tifare Jannik".