Sinner esalta il pubblico, ma le trombe dei tifosi dividono i fan sui social

La sfida di Coppa Davis tra Sinner e l'argentino Baez ha attirato l'attenzione dei social anche per quanto successo sulle tribune. A far parlare è stato un piccolo gruppo di tifosi presenti a Malaga che ha festeggiato i punti dell'azzurro con squilli di tromba e colpi di tamburo . L'accompagnamento musicale della banda ha diviso gli utenti del web tra chi l'ha letta come una simpatica trovata e chi invece non ha apprezzato questo comportamento.

I commenti dal web

Tra i commenti più entusiasti uno sottolinea la scelta simpatica dei suonatori di Malaga: "A me verrebbe troppo da ridere se qualcuno del pubblico si alzasse a suonare le trombe dopo un mio punto". Qualcun altro invece ha criticato i tifosi domandando: "Anche le trombe no, per favore pietà". Un altro utente ancora domanda: "Ma solo a me danno fastidio i cori da stadio con tamburi annessi quando si gioca a tennis? Va bene il tifo per Sinner ma così è troppo, almeno per me".