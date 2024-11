Coppa Davis, doppio Italia con Sinner e Berrettini: la sorpresa di Volandri

In vista del decisivo doppio tra Italia e Argentina, che regalerà il nome dell'ultima semifinalista della Coppa Davis, il capitano azzurro Volandri decide di schierare a sorpresa la coppia composta da Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I due scenderanno in campo al posto di Bolelli e Vavassori (una coppia molto ben affiatata) e affronteranno gli argentini Gonzalez e Molteni. Dopo il ko di Musetti con Cerundolo ed il successo di Sinner contro Baez, il doppio sarà decisivo per la qualificazione in semifinale.