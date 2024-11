Volandri, retroscena sulla scelta del doppio Sinner-Berrettini: “Eravamo nello spogliatoio e…”

MALAGA - L'Italia batte l'Argentina e vola in semifinale di Coppa Davis. La squadra azzurra vince in rimonta, con Sinner che rimedia alla sconfitta di Musetti e poi in coppia con Berrettini chiude la sfida nel doppio decisivo. Una decisione un po' a sorpresa quella di far giocare Sinner e Berrettini invece dei doppisti di ruolo, ovvero Bolelli e Vavassori. Nel post-match il capitano Volandri ha spiegato così la sua decisione.