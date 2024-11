Malaga, via la luce a Berrettini e Sinner: la gag virale con le racchette scambiate

Poco tempo per ricaricare le pile: dopo aver regalato all'Italia il successo nel doppio decisivo contro l'Argentina, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono già tornati in campo per preparare la semifinale contro l'Australia in quello che sarà il remake della finale dello scorso anno in Coppa Davis, che regalò agli azzurri il secondo trionfo nella storia della competizione. Il numero uno al mondo e il tennista romano hanno svolto una sessione di allenamento a Malaga, seguiti dal capitano Filippo Volandri e dai rispettivi staff: le ultime sensazioni lasciano presagire che sarà proprio Berrettini ad aprire la sfida con gli australiani, mentre Lorenzo Musetti dovrebbe sedere in panchina dopo la sconfitta subita contro Francisco Cerundolo.