Murray è il nuovo coach di Djokovic: l'incredibile annuncio

"Non gli piaceva stare in pensione". Con questa frase e una carrellata di immagini che ripercorre i momenti più significativi della carriera di entrambi, Novak Djokovic ha annunciato che Andy Murray sarà il suo nuovo coach. L'ex numero uno al mondo britannico, che aveva annunciato il ritiro dal tennis giocato al termine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, torneo nel quale Nole ha conquistato la il suo primo oro olimpico, seguirà il tennista serbo nella preparazione alla prossima stagione e almeno fino al termine dei prossimi Australian Open.

La storia della rivalità tra Murray e Djokovic

Inizierà sul cemento di Melbourne la collaborazione tra due dei più grandi campioni della storia del tennis. In un torneo nel quale Murray ha giocato cinque finali, uscendo sconfitto in quattro occasioni proprio contro Djokovic. I due si sono affrontati 36 volte in carriera, con il serbo che ha concluso il bilancio degli scontri diretti per 25-11.