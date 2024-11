Sinner travolge De Minaur, il commento di Panatta in tv: “Vabbè, dai...”

Jannik Sinner conosce solo la parola vittoria. Non ci sono speranze per i propri avversari che scendono in campo con il destino già segnato. Puoi anche dare il massimo e giocare una partita quasi perfetta, come ha fatto oggi De Minaur, ma l'esito sarà lo stesso: in questo momento il numero uno al mondo è ingiocabile. Ed è stato così anche sul campo di Malaga quando l'altoatesino ha regalato all'Italia il punto del 2-0, quello che vale la finale domani contro l'Olanda. Dopo un primo set relativamente a senso unico e un secondo decisamente più sofferto, Jannik ha alzato il pugno al cielo facendo entusiasmare una volta ancora i suoi tifosi.