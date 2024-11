Italia, chi gioca contro l'Olanda: le scelte di Volandri e le indicazioni dall'allenamento

Tocca ancora a Sinner-Berrettini

Sarà ancora la coppia d’oro Berrettini e Sinner a scendere in campo nei due singolari. Il tennista romano aprirà le danze alle 16 contro Botic Van De Zandschulp. I precedenti sono 4-0 a suo favore. Dopo di lui toccherà a Sinner contro Tallon Griekspoor (5-0 per Jannik i precedenti).

Obiettivo, evitare il doppio

L’obiettivo di Volandri è evitare un doppio insidioso, anche perché l’Olanda ha avuto un giorno di riposo in più, mentre Berrettini ha giocato una partita molto dispendiosa ieri con Kokkinakis, vinta in tre set. Ha faticato un po’ meno Sinner con De Minaur, anche se la stanchezza all’ultima curva di una stagione pazzesca si fa sentire anche per lui. Dovessero andare al doppio ogni valutazione è aperta. Volandri si confronterà con la squadra e deciderà: bisognerà capire in primis quante energie avranno Sinner e Berrettini. Se stanno bene e ne hanno ancora tocca a loro. L'Olanda si affiderà a Koolhof e Van De Zandschulp. Sono stati i protagonisti della sfida che ha eliminato la Spagna di Nadal e quindi alla cerimonia per il ritiro di Rafa già ai quarti. Stavolta l'ultimo ballo potrebbe essere per Koolhof, ma l'Italia si augura che non ce ne sia bisogno.