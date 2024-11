Panatta a sorpresa a Bertolucci: "Occhio, Berrettini rischia". Poi su Sinner...

"E anche oggi partiamo 1-0, come al solito". Comincia così l'analisi di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nel consueto appuntamento del podcast "La telefonata". I due ex tennisti e commentatori presentano la finale di Coppa Davis che vedrà l'Italia cercare il pazzesco bis dello scorso anno contro la temibile Olanda. "Parliamo di Van de Zandschulp, il loro secondo giocatore. Quando stata è l’ultima volta che ha sorriso? Perché ha sempre quest’aria triste?", la domanda di Panatta. "E’ un soggetto stranissimo, pare abbia preso dei tranquillanti. Io l’ho visto giocare due o tre volte: gioca bene, forse un pochino meglio di Kokkinakis. E’ stato numero 20, per me il Berrettini di ieri sarà sufficiente anche se la partita di ieri di Matteo poteva trasformarsi in un dramma. Van de Zandschulp è tiene meno dal fondo ma quando viene avanti è molto efficace. Io sono fiducioso per la finale ma il match di Berrettini sarà più o meno alla pari perché l'olandese gioca molto bene e Matteo rischia".