Berrettini vola contro l'Olanda, lo sguardo di Sinner in panchina dice tutto

Primo punto per l'Italia nella finale di Coppa Davis con l'Olanda. Matteo Berrettini si sbarazza di Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Ora gli azzurri si affidano a Jannik Sinner, che affronterà Tallon Griekspoor con la possibilità di chiudere subito la partita, senza dover portare il confronto al doppio decisivo.