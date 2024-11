Berrettini torna in Italia dopo il trionfo in Davis: accoglienza da rockstar

ROMA - Non solo calcio, ma anche tennis. L’Italia torna a scoprire gli idoli con la racchetta dopo il periodo d’oro degli anni 70; dopo Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, ecco il momento di Sinner , Berrettini e Musetti. Il trionfo in Coppa Davis contro l’ Olanda ha innescato un grande entusiasmo degli sportivi italiani che hanno accolto l’ennesimo successo con esaltazione.

Berrettini blocca l’aeroporto di Fiumicino

Il personaggio dell’ultima edizione della Coppa Davis ha visto come protagonista assoluto il tennista romano Matteo Berrettini che ha conquistato il primo punto dell’Italia sia nella semifinale vinta contro l’Australia, sia nella finale contro l’Olanda. Le due vittorie contro l’australiano Kokkinakis e l’olandese Van de Zandschulp hanno posto un’ipoteca pesantissima per il successo finale certificato dai successivi successi di Jannik Sinner. Nel primo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini è arrivato all’aeroporto di Fiumicino alle 13.50 con un volo proveniente da Malaga. I presenti hanno accolto l’azzurro con grandissimi applausi e cori di incitamento. Dopo un periodo di appannamento dovuto ai numerosi infortuni, Matteo Berrettini è tornato a livelli mondiali. E i suoi concittadini lo celebrano come una rockstar.