Giocatore e allenatore dell'anno Atp, perché sono stati esclusi Sinner e i suoi coach

Sono stati resi noti i nomi dei candidati agli Atp Awards 2024 , una serie di premi assegnati annualmente dall'Atp a tennisti e coach che si sono maggiormente distinti durante la stagione in determinate categorie: dal "giocatore rivelazione dell'anno", passando per il "giocatore più migliorato dell'anno" e a quello che ha dimostrato la maggiore sportività in campo fino al "miglior coach della stagione". In nessuna di queste categorie figura però il nome di Jannik Sinner e dei suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill . Una decisione che ha scaturito molte polemiche.

Sinner, quali premi può vincere

Gli allenatori del numero uno al mondo hanno vinto l'edizione dell'anno scorso del premio di miglior allenatore dopo la grande stagione 2023 dell'altoatesino, che ha però fatto ancora meglio nel 2024. Proprio la vittoria dei coach dell'azzurro aveva, lo scorso anno, generato molte critiche da parte di Novak Djokovic e i suoi fan, che pubblicamente avevano messo in discussione la decisione sostenendo che a vincere il premio sarebbe dovuto essere Goran Ivanisevic dopo l'incredibile annata del serbo. Secondo alcuni siti stranieri, la decisione di escludere i coach di Sinner potrebbe essere legata alla vicenda doping con l'Atp che avrebbe preso questa decisione per evitare una potenziale reazione negativa dei media. Sebbene non sia candidato in diverse categorie, Sinner potrebbe comunque vincere il premio di "miglior giocatore dell'anno". In questaa categoria non ci sono candidature e a votare sono gli stessi fan, che lo scorso anno premiarono l'azzurro come "giocatore preferito dai tifosi".