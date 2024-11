Pietrangeli polemico: "Sinner? Ci vogliono 3 o 4 vite per battere i miei record"

Pietrangeli: "Sinner non batterà mai un mio record"

"Le classifiche si fanno alla fine della carriera - ha detto Pietrangeli -. A Sinner e agli altri ci vogliono tre o quattro vite per battere tutti i miei record. Anche perché ne ho uno che è imbattibile ed è quello legato alle 164 partite disputate in Coppa Davis. Detto questo, per battere tutti i miei record, lui è sulla buona strada, per carità. Ha solo 23 anni. Eccetto quello delle gare disputate, però. Quello non si tocca". L'ex numero 3 del mondo ha anche confessato di esserci rimasto male per non essere stato invitato alla cerimonia di premiazione, come accadde nel 2023: "Sia chiaro, non vuole essere una polemica, però… io sono quello che ha giocato più incontri, gli azzurri vincono la Coppa Davis e nessuno mi ha chiamato per la premiazione dell’Italia. Mi è dispiaciuto, sono sincero. L'anno scorso c'ero e credo che alla gente avrebbe fatto piacere vedere uno di novantuno anni essere lì, anche solo per mera curiosità. Ci sono rimasto un po’ male".