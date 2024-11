Berrettini svela: "Cosa ha detto Sinner alla squadra prima del doppio in Davis”

È stato accolto come una rockstar a Fiumicino, con tanti tifosi pronto ad applaudirlo dopo il successo ottenuto con Coppa Davis. Matteo Berrettini si racconta dopo l’ennesimo trionfo del tennis italiano. “Il mio obiettivo era quello di arrivare integro alla fine giocando un tennis di livello - racconta il tennista romano sulle colonne del Messaggero - per il prossimo anno ho tanti obiettivi e tanta voglia di giocare. Mi alleno duramente per vivere questi momenti, ma non nascondo di aver pensato al ritiro”.