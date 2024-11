Volandri: "Sinner squalificato? La più grande ingiustizia della storia"

Tra i nomi degli artefici del trionfo dell'Italia in Coppa Davis c'è sicuramente quello del capitano della squadra azzurra, Filippo Volandri che ha condotto i suoi ragazzi a conquistare il secondo titolo consecutivo, il terzo nella storia della competizione, al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga. Anche attraverso scelte difficili, come quella di lasciare a casa Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che erano stati decisivi nella fase a gironi di Bologna, o quella di cambiare in corsa le gerarchie del primo singolarista durante le Final Eight, in favore di Matteo Berrettini, dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro l'Argentina.