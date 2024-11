Mats Wilander avverte Sinner: “Djokovic sta inviando un messaggio preciso…”

Wilander avverte Sinner: "Djokovic vuole..."

Sulla scelta di Djokovic è intervenuto anche l'ex numero uno al mondo e attuale commentatore di Eurosport, Mats Wilander, che ha dichiarato: "Djokovic vuole vincere almeno un altro Slam. Ovviamente, a tutti noi appassionati di tennis, piacerebbe vederlo arrivare a quota 25 ed essere ricordato come il migliore di tutti i tempi. Margaret Court a 24 è a pari merito con lui, tutti pensiamo che Novak sia il migliore di tutti i tempi, ma i numeri contano. Con Murray pensa di poter ancora vincere Slam nel 2025 e forse anche nel 2026. Entrambi hanno esattamente la stessa idea su "Come prepararsi per uno Slam? E come giocare partite da cinque set a seconda che sia il primo turno, i quarti di finale e se Novak sarà stanco dalla partita precedente? Giochiamo punti rapidi? Giochiamo punti lunghi? Quanto è forte il mio avversario dopo cinque ore?" Ci sono molte cose che Novak sa, ma a cui forse non pensa in partita. Penso che il messaggio che Novak sta inviando sia diretto a Sinner e Alcaraz e ai migliori giocatori del mondo. Ma penso che sia un messaggio molto più grande. Penso che sia un messaggio che dice: "Ehi, il prossimo anno per 15/20 settimane credo di poter ancora giocare il mio miglior tennis. Sarò pronto per ogni avversario".