Djokovic tra le stelle del calcio e non solo: li riconoscete tutti?

DOHA - Patrick Kluivert ha scaldato i social con una storia Instagram che lo ritrae in compagnia di Novak Djokovic, Rivaldo e il celebre tiktoker Khaby Lame. La foto è stata scattata a Doha, dove tutto è pronto per l'attesissimo "Clásico delle Leggende", il match che vedrà opposti i grandi ex di Real Madrid e Barcellona. L'evento promette spettacolo, con tanti volti noti del calcio mondiale pronti a riportare in campo le emozioni del match più iconico. Ma la presenza di Djokovic, numero uno del tennis mondiale, e di Khaby Lame, con i suoi milioni di follower, aggiunge un tocco di internazionalità e glamour all'iniziativa.