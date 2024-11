Tsitsipas, la diretta Instagram con i premi e i contenuti a pagamento: fan infuriati

Fa discutere la scelta fatta da Stefanos Tsitsipas, di chiedere ai suoi fans il pagamento di un abbonamento per poter accedere a contenuti esclusivi su Instagram. Il tennista greco (che per la prima volta dopo cinque anni non ha ottenuto la qualificazione alle Nitto Atp Finals), ha incassato nella sua carriera oltre 32 milioni di dollari, ed ha accumulato quasi due milioni di seguaci sui social network.