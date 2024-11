L’ex coach di Medvedev impietoso sulle sfide con Alcaraz e Sinner: “Sarà sempre peggio”

Il 2025 di Daniil Medvedev ? Avaro di grandi titoli . La previsione è quella del suo ex coach Ivan Pridankin: "Sarà difficile aggiungere aggiungere un nuovo Grande Slam alla sua collezione nel 2025" - ha spiegato ai microfoni di "Championnat". Il tennista russo è attualmente in quinta posizione nel ranking Atp, dopo aver chiuso già nella fase a gironi le Finals che lo avevano visto protagonista anche di momenti negativi, come lo 'show' con la racchetta durante il match con Taylor Fritz . Per Pridankin, il nuovo anno difficilmente sarà migliore di quello che sta volgendo al termine.

Le difficoltà con i Top

"La stagione non è stata produttiva in termini di titoli, ma Daniil ha conquistato tanti punti Atp, pur senza vincere ha giocato bene in molti tornei importanti e ha concluso l'anno tra i primi cinque - le parole dell'ex coach di Medvedev -. Se si guarda contro chi ha perso, diventa chiaro: è difficile per lui giocare contro i top players. Affronta bene le partite che deve vincere con molta sicurezza, ma per lui è stato difficile con i leader della classifica. Questo è comprensibile e credo che la prossima stagione non sarà più facile. Forse ancora più difficile perché ha problemi a livello di gioco che io, come allenatore, non saprei davvero come risolvere". Potrà quindi Medvedev giocarsela con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? "Sarà difficile anche competere con Zverev - ha spiegato Pridankin -. E non vedo come si possa risolvere questa cosa al momento. La sua squadra probabilmente sta cercando modi per evolversi. Rimanere al livello dal quarto al dedcimo posto è lo sviluppo più probabile".