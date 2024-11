Doping, Swiatek sospesa per un mese: “Il peggior momento della mia vita”

Iga Swiatek è stata sospesa per un mese per essere risultata positiva alla trimetazidina in un controllo antidoping effettuato ad agosto , fuori dalle competizioni. A comunicarlo è l' Itia , l'agenzia che si occupa dell'antidoping nel mondo del tennis, in un comunicato in cui spiega il procedimento e i motivi della decisione. Il contatto con la sostanza, si legge, è avvenuto per l'assunzione da parte di Swiatek della melatonina , prodotto che in Polonia non necessita di prescrizione e che l'ex numero uno del mondo utilizzava per problemi di sonno e Jetlag. La squalifica è stata già in parte scontata da Swiatek , che ha saltato alcuni tornei in Asia tra settembre e ottobre, e terminerà il prossimo 4 dicembre.

Swiatek: "Peggior esperienza della mia vita"

In un video pubblicato sui social, Swiatek ha commentato così la vicenda: "Voglio condividere con voi quella che è la peggior esperienza della mia vita. L'unico test antidoping positivo nella mia carriera, che ha mostrato un livello incredibilmente basso di una sostanza proibita di cui non avevo mai sentito parlare prima, ha messo in discussione tutto ciò per cui ho lavorato così duramente per tutta la mia vita. Sia io che il mio team abbiamo dovuto affrontare uno stress tremendo. Ora tutto è stato spiegato con cura, e posso tornare a ciò che amo di più".

Il comunicato dell'Itia

"L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) conferma oggi che Iga Swiatek, tennista polacca di 23 anni, ha accettato una sospensione di un mese ai sensi del programma antidoping del tennis, dopo essere risultata positiva alla sostanza proibita trimetazidina (TMZ) in un campione prelevato fuori gara nell'agosto 2024. L'ITIA ha accettato che il test positivo fosse causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato da banco (melatonina), prodotto e venduto in Polonia, che il giocatore stava assumendo per problemi di jet lag e sonno, e che la violazione non fosse quindi intenzionale. Ciò è avvenuto in seguito a interviste con la giocatrice e il suo entourage, indagini e analisi da parte di due laboratori accreditati dalla WADA".



"In relazione al livello di colpa della giocatrice, poiché il prodotto contaminato era un medicinale senza prescrizione medica regolamentato nel Paese di origine e di acquisto della giocatrice (Polonia) e considerando tutte le circostanze del suo utilizzo (e altri casi di prodotto contaminato ai sensi del Codice mondiale antidoping), il livello di colpa della giocatrice è stato considerato al limite inferiore dell'intervallo per "Nessuna colpa o negligenza significativa".



"L'ITIA ha quindi offerto una sospensione di un mese a Swiatek e il 27 novembre 2024 la giocatrice, attualmente al secondo posto nel ranking femminile, ha formalmente ammesso la violazione delle regole antidoping e accettato la sanzione. La giocatrice è stata sospesa provvisoriamente dal 12 settembre al 4 ottobre, perdendo tre tornei, il che conta ai fini della sanzione, lasciando otto giorni rimanenti. Inoltre, la giocatrice perde anche il premio in denaro del Cincinnati Open, il torneo giocato subito dopo il test".