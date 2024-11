Un 2024 da incorniciare per Errani e Paolini, la Wta celebra le azzurre: i dettagli

Sara Errani e Jasmine Paolini si sone rese protagoniste di un 2024 strepitoso portando in alto il tennis italiano con i loro successi, conditi dal loro spirito e dalla loro passione per questo sport. La Wta ha allora voluto celebrare, attraverso una video intervista in esclusiva, le due campionesse azzurre che hanno svelato tra i vari racconti quanto il loro rapporto d'amicizia sia stato il segreto dei loro risultati. Le vittorie a Roma, Linz e Pechino sono state entusiasmanti, senza dimenticare la medaglia d'argento a Roland Garros. Immensa la gioia anche per il trionfo in Billie Jean King Cup, in cui le due si sono laureate campionesse del mondo insieme al resto della squadra Azzurra.