Bouchard senza pietà: si schiera con Kyrgios nelle accuse a Swiatek sul doping

PARIGI (Francia) - Dopo la positività in un controllo antidoping alla trimetazidina, Iga Swiatek è stata squalificata per un mese. La Wada - dopo il caso Sinner - valuta la possibilità di non fermare gli atleti per contaminazioni casuali, mentre diversi tennisti si scatenano polemizzando contro i loro colleghi. Nick Kyrgios ha colto al volo l'opportunità di bersagliare Iga Swiatek, così come aveva fatto con Jannik Sinner. Ma anche Eugénie Bouchard ha seguito la stessa strada.

Bouchard, il post polemico contro Swiatek

L'ex tennista canadese - che ha intrapreso una nuova carriera nel pickleball - ha rafforzato la polemica di Nick Kyrgios. “La scusa che tutti noi possiamo usare è che non lo sapevamo - scrive l’australiano su X - i professionisti ai massimi livelli dello sport ora possono semplicemente dire non lo sapevamo”. Eugénie Bouchard rincara la dose commentando in maniera piuttosto netta: “Immagino che sia così”, andando in aperta polemica con la sua ex avversaria. Iga Swiatek resterà fuori dal circuito Wta per le prossime quattro settimane, mentre Nick Kyrgios potrebbe tornare a incrociare Jannik Sinner ai prossimi Australian Open.