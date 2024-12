Shock in Tunisia, tennista colpito da emorragia cerebrale durante una partita

Momenti di panico in Tunisia, durante il torneo M15 Monastir A60, con il tennista Altug Celikbilek che ha subito un' emorragia cerebrale durante la semifinale. Dopo il primo game del match il tennista turco, numero 451 del mondo, si è accasciato al suolo con l'intervento immediato dei soccorsi.

Shock Celikbilek: emorragia cerebrale in campo!

Celikbilek è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è attualmente sotto osservazione. Si valuta un suo trasporto in Turchia per poi procedere con un'operazione. La federazione di tennis turca ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Lo stato di salute del nostro atleta Altug Celikbilek è attentamente monitorato dalla nostra Federazione e dall'Ambasciata tunisina. Tutto il supporto necessario sarà fornito all'atleta e alla sua famiglia. Gli auguriamo una pronta guarigione".