La stagione del tennis non è finita: c'è un grande evento con un montepremi pazzesco

Il tennis non si ferma neanche a dicembre. In attesa del rientro in campo di Jannik Sinner, che sarà al via per difendere il titolo degli Australian Open, a Londra andrà in scena l'ultima grande tappa dell'Ultimate Tennis Showdown, il torneo d'esibizione organizzato dal coach Patrick Mouratoglou. L'evento andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, e vedrà al via otto tennisti: Ugo Humbert, Thanasi Kokkinakis, Alexander Bublik, Denis Shapovalov, Alex De Minaur, Holger Rune, Andrey Rublev e Gael Monfis.