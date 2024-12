Sinner in vacanza, Vagnozzi 'cambia' sport e gioca a calcetto: lo scatto da ridere

I risultati di Jannik Sinner in questo 2024 sono stati sensazionali, dai due Slam conquistati al primo posto nella classifica Atp fino al trionfo di Malaga in Coppa Davis. Parte del successo dell'altoatesino è anche merito del suo allenatore Simone Vagnozzi. L'ex tennista azzurro è stato anche nominato allenatore dell'anno agli Atp Awards 2023, insieme a Darren Cahill, in seguito ai successi dell'attuale numero uno al mondo. Dunque, il tennis costituisce un'enorme fetta della vita di Vagnozzi, ma che ha anche altri interssi. Tra questi sembra esserci anche il calcio, come si può facilmente intuire da una recente fotografia che lo ritrae mentre gioca su un campo da tennis.