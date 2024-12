Coppa Davis 2025, diretta sorteggio: novità per l'Italia di Sinner. Segui tennis LIVE

Aggiorna

LONDRA (INGHILTERRA) - Un giorno molto atteso quello di oggi (2 dicembre) per gli appassionati di tennis perché a Londra, a margine del sorteggio del primo turno della Coppa Davis 2025 (in programma dalle ore 16:30), verrà comunicata la nuova sede delle Finals. La nuova città prenderà il posto di Malaga dove l'Italia di capitan Filippo Volandri, trascinata in campo da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ha conquistato di recente il suo secondo titolo di fila (il terzo in assoluto con quello del 1976 in Cile). Segui la diretta della giornata, con gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale.

16:22 Coppa Davis 2025: la formula e tutte le date Il primo turno della Coppa Davis 2025 (i cui accoppiamenti saranno definiti tra poco nel sorteggio di Londra) è in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio e prevede scontri a eliminazione diretta (in casa di una delle due squadre che sceglierà città e superficie) con la classica formula di quattro singolari più un doppio con partite al meglio dei tre set (chi vince tre match passa il turno). Le vincitrici di queste sfide passeranno al secondo turno in programma tra il 12 e il 14 settembre: da qui usciranno le sette qualificate alle Finals di novembre (date ancora da definire) in cui è ammessa di diritto la nazionale del Paese organizzatore. 16:09 Il 2024 del tennis non è finito: grande evento e montepremi pazzesco In attesa del nuovo anno e del ritorno in campo di Jannik Sinner, nel calendario del 2024 c'è ancora un grande evento con un montepremi pazzesco. TUTTI I DETTAGLI 15:56 Djokovic, show a Buenos Aires per l'addio al tennis di Del Potro Show di Nole Djokovic a Buenos Aires, dove ha omaggiato il suo amico Juan Martin Del Potro che ha dato l'addio al tennis. Il serbo è stato battuto dall'argentino in due set (6-4, 7-5) nel match di esibizione andato in scena di fronte a 15mila spettatori. LEGGI TUTTO

15:45 Segui il tennis sull'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare: - Download per iOS, clicca qui per scaricare

15:36 Sinner, la previsione dell'avvocato spaventa: "Il verdetto sul doping…" Tim Fuller, che aveva difeso la nuotatrice Shayna Jack dopo la sua positività al Ligandrol, ha spiegato il possibile scenario per il numero uno Jannik Sinner che aspetta la sentenza del Tas dopo il ricorso della Wada contro la sua assoluzione da parte dell'Itia. APPROFONDISCI 15:24 Un 2024 magico per l'Italia del tennis: centrato un altro record! L'Italia festeggia l'annata dei record con 9 azzurri nei primi 100 giocatori del mondo nella classifica end year 2024 pubblicata dall'Atp oggi (lunedì 2 dicembre). È la prima volta, in 51 anni di classifiche mondiali, che l'Italia ha così tanti giocatori ad aver chiuso una stagione nei 100. 15:13 Sinner in vacanza, Vagnozzi 'cambia' sport Dopo il trionfo con l'Italia in Coppa Davis è tempo di vacanza per Jannik Sinner e così il suo coach Simone Vagnozzi è stato momentaneamente costretto a 'cambiare' sport. LEGGI TUTTO 15:01 Coppa Davis 2025, dove seguire il sorteggio in tv e in streaming La cerimonia del sorteggio del primo turno della Coppa Davis in programma alle 16:30 di oggi (2 dicembre) nel quartier generale londinese della ITF sarà trasmesso in diretta streaming (non disponibile quella tv) sul canale youtube della stess a federtennis internazionale. Londra - Inghilterra

