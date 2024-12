Gasquet, affondo terribile sul caso Sinner: “Doping? Giustizia sportiva piena di dilettanti”

Il caso doping che vede protagonista Jannik Sinner è stato "gestito male". Così la pensa Richard Gasquet, che a "La Depeche" ha parlato della situazione in cui si trovano il numero uno del mondo e l'ex leader del ranking femminile Iga Swiatek, di recente sospesa per un mese. "Quello che mi preoccupa maggiormente è che non si riesca a capire il procedimento - ha spiegato -. Il processo, la delibera e la sentenza: si viene a sapere tutto insieme. Non è normale".