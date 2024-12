Berrettini inaugura la nuova stagione: sarà a Brisbane con Kyrgios e Djokovic

Matteo Berrettini (34), che ha chiuso la stagione con l'entusiasmante vittoria della Coppa Davis insieme alla squadra azzurra guidata da Volandri, e Matteo Arnaldi (37), anch'egli campione del mondo con l'Italia l'anno precedente, sono pronti ad affrontare una nuova stagione. Per entrambi, si ricomincerà il 29 dicembre sui campi del Brisbane International presented by Evie nel Queensland, in Australia. La competizione, che terminerà il 5 gennaio 2025, non è nuova ad Arnaldi che l'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale. Per Berrettini, invece, sarà un debutto e ha dichiarato emozionato: "Ho sentito grandi cose sul torneo da altri giocatori nel circuito. Qui ho giocato solo la United Cup, conosco l'atmosfera e la passione dei tifosi".