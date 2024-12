Musetti e l'annuncio che i tifosi aspettavano: "Fuochi d'artificio in campo e fuori..."

Dopo Berrettini, un altro campione della Coppa Davis ha annunciato quando tornerà a giocare per la nuova stagione. Lorenzo Musetti parteciperà all'Atp 250 di Hong Kong, torneo in cui aveva esordito anche l'anno scorso. Ci potrebbe essere un pizzico di scaramanzia in questa scelta, dopo aver concluso la stagione migliore della sua carriera con il secondo trionfo di fila a Malaga con l'Italia di Sinner e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, oltre alla semifinale di Wimbledon. Il torneo di Hong Kong è in programma dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 al Victoria Park Tennis Centre Court.