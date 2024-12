"Serena Williams si schiarisce la pelle come Michael Jackson": lei risponde furiosa

Uno spiacevole episodio quello che ha costretto Serena Williams a intervenire sui social per rispondere a pesanti accuse. Nel corso di una diretta su Instagram, l'ex tennista statunitense ha risposto ad alcuni commenti scritti sotto a un selfie postato di recente. Diverse, infatti, le accuse di schiarirsi la pelle . "Non mi ricordavo avesse la pelle chiara", scrive un utente. "Preferivo il suo colore di pelle naturale", si legge in un altro commento.

La rabbia di Serena

"Per voi odiatori là fuori, non mi sbianco la pelle - ha risposto Serena -. Esiste una cosa chiamata luce solare e in quella luce solare si ottengono colori diversi. Trovo ridicolo che tanti dicano: 'Oh, si sbianca la pelle'. Sono una donna nera e amo chi sono, amo il mio aspetto. Non è una cosa da me".