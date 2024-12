Paolini, la stagione da record, l'applauso di Tom Cruise e una promessa per il 2025

Non solo Sinner. È stato un anno da incorniciare anche per Jasmine Paolini, che ha chiuso la stagione da numero 4 al mondo: nessuna tennista italiana c'era riuscita. Sul palco dei SuperTennis Awards è uno show l'intervista con Pietro Chiambretti. Tanti i momenti da incorniciare in questo 2024: non solo l'oro olimpico e le vittorie, ma anche il discorso commovente dopo la finale persa a Wimbledon, con il sentito applauso di Tom Cruise. "Ha perso però ha trovato un fidanzato", dice Chiambretti. E poi altre gag esilaranti: "Come fa con quei riccioli che si incastrano nella racchetta?", "Li lego bene", risponde Jasmine.