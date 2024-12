Bufera Badosa, dura lettera della Wta: "Mai più tollerata una cosa del genere"

La lettera della Wta

Nella lettera inviata dalla Wta alle giocatrici per mano della Ceo Portia Archer, come riporta "The I Paper", si avvisa che "contenuti sgradevoli di qualsiasi tipo relativi alla cultura, alla storia o stereotipi offensivi riguardanti una determinata popolazione o di un particolare Paese non sono coerenti con i valori che la Wta rappresenta e non saranno tollerati. I tornei e i paesi ci ospitano come loro ospiti con sforzi e spese considerevoli - sottolinea Archer -, ed è di assoluta importanza rispettare la cultura locale delle regioni in cui gareggiamo, che rendono il nostro Tour globale un successo". Viene inoltre fatto presente che"queste azioni possono anche rappresentare un rischio per il torneo che vi si trova suo malgrado invischiato,con la sicurezza,la transportation e altre aree messe potenzialmente in pericolo. Non c’è posto per questo nella Wta".